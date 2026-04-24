Netanyahu prostat kanseri tedavisi olduğunu duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, erken aşama prostat kanseri için tedavi geçirdiğini duyurdu.

Netanyahu yıllık sağlık raporunun yayımlanmasının ardından açıklamasında, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu paylaştı.

Sosyal medya platformu X'ten 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

Bunun ardından yapılan rutin tıbbi takip sırasında, doktorların erken evrede kötü huylu bir tümör tespit ettiğini söyledi.

Netanyahu, takip eden tedavinin "sorunu ortadan kaldırdığını ve geride hiçbir iz bırakmadığını" ekledi.

İsrail Başbakanı, sağlık kaydının yayımlanmasının, İran savaşının en yoğun dönemine denk gelmemesi için ertelenmesini talep ettiğini ekledi.

Bunun amacının, Tahran'ın " İsrail'e karşı daha da fazla yalan propaganda yaymasını" önlemek olduğunu ifade etti.

Yetmiş altı yaşındaki İsrail lideri, 2024 yılında iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ilk ameliyatını geçirdiğini ve o tarihten bu yana rutin tıbbi takip altında olduğunu söyledi.

Son kontroller sırasında "bir santimetreden daha küçük, minicik bir leke" keşfedildiğini belirtti.

"Prostatımla ilgili küçük bir tıbbi sorun yaşadım, tamamen tedavi edildi. Tanrı'ya şükür, artık geride kaldı" dedi.

Binyamin Netanyahu, doktorların kendisine tümörü takip etmek ya da tedavi olmak üzere iki seçenek sunduğunu da belirtti.

Tedaviyi seçmesinin nedenini açıklarken "Olası bir tehlikeyle ilgili zamanında bilgi aldığımda, bununla hemen baş etmek isterim" dedi.

"Bu hem ulusal düzeyde hem de kişisel düzeyde geçerli" diye ekledi.

Açıklama, Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda Beyaz Saray'a yapacağı ziyarete hazırlandığı döneme denk geldi.

İsrail 8 Nisan'da başlayan ateşkes kapsamında İran'a saldırıları durdurdu.

Komşusu Lübnan ile ateşkes anlaşmasının da 23 Nisan'da üç hafta uzatıldığı açıklandı.