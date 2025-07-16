Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı

Suriye'nin Süveyda şehrindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Şam'a hava saldırıları gerçekleştirmeye başlayan İsrail, pek çok noktayı vururken, İsrail- Suriye sınırında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, " Suriye'ye girmeyin" çağrısına rağmen Dürziler yola koyuldu.

DÜRZİLER, SURİYE'YE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'ye doğru ilerleyen yüzlerce Dürzi sınırı geçmeye başladı. Çok sayıda Dürzi'nin Suriye'ye doğru girdiği anlar kameralara yansırken, İsrail'den henüz bir adım gelmedi.

NETANYAHU: EVLERİNİZE DÖNÜN

Öte yandan Dürzilere çağrıda bulunan Netanyahu, "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi. Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.