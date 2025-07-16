Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı

Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
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Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "Suriye sınırını geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi sınırı geçerek Suriye'ye girmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suriye'nin Süveyda şehrindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Şam'a hava saldırıları gerçekleştirmeye başlayan İsrail, pek çok noktayı vururken, İsrail- Suriye sınırında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, " Suriye'ye girmeyin" çağrısına rağmen Dürziler yola koyuldu.

DÜRZİLER, SURİYE'YE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'ye doğru ilerleyen yüzlerce Dürzi sınırı geçmeye başladı. Çok sayıda Dürzi'nin Suriye'ye doğru girdiği anlar kameralara yansırken, İsrail'den henüz bir adım gelmedi.

NETANYAHU: EVLERİNİZE DÖNÜN

Öte yandan Dürzilere çağrıda bulunan Netanyahu, "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi. Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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