Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörlerden Dinletilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalarda hoparlörlerle dinletilecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma hoparlörlerle Gazze'de dinletilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
