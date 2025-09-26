Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörlerden Dinletilecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya