Netanyahu'nun Azerbaycan Ziyareti Ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle 8 Mayıs'ta planladığı Azerbaycan ziyaretinin ertelendiği açıklandı.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretini ertelediği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla ertelendiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Bakü'ye ziyaretinin, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya