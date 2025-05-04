Netanyahu'nun Azerbaycan Ziyareti Ertelendi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretini ertelediği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla ertelendiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Bakü'ye ziyaretinin, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği kaydedildi.