İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü iddia etti. Netanyahu, geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceğini belirterek, "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı