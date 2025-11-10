Netanyahu, Jared Kushner ile Kudüs'te Bir Araya Geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Kudüs'teki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya