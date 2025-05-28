Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü öne sürdü.

NETANYAHU: ZAFER KAZANANA KADAR GAZZE'YE SALDIRACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara değindi. Gazze'ye saldırıları "zafer kazanana" kadar sürdüreceklerini savunan Netanyahu, muhalefet partilerini hedef aldı. Netanyahu, yapılan anketler aksini söylese de "İsrail kamuoyunun Gazze'ye yönelik saldırıları mutlak zafere ulaşıncaya kadar desteklediğini" ileri sürdü.

"YAHYA SİNVAR'IN KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Başbakanı, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasında bulundu. Yerel basın, 13 Mayıs'ta düzenlenen ve en az 34 Filistinlinin öldüğü saldırıda Sinvar'ın hedef alındığını yazmıştı. İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Sinvar'ın öldürüldüğü yönünde şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldüMuhammed Sinvar

Hamas yetkililerinden daha önce yapılan açıklamalarda, Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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