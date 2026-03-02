Haberler

Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık

Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık Haber Videosunu İzle
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu füze saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiği Beit Shemesh'te saldırının gerçekleştiği noktada kameraların karşısına geçti. Enkazın gölgesinde konuşan Netanyahu, İran'ı doğrudan sivilleri hedef almakla suçladı ve ABD ile yürütülen ortak askeri adımların "küresel bir tehdidi bertaraf etmeye" yönelik olduğunu savundu. Netanyahu "Trump ile birlikte dünyayı kurtardık" diyerek ABD Başkanına teşekkür etti.

  • İran'ın Beit Shemesh kasabasına düzenlediği füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte yürütülen askeri adımların küresel bir tehdidi engellediğini savundu.
  • Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

İran'ın Kudüs'ün batısındaki Beit Shemesh kasabasına düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı bölgesinde kameraların karşısına geçti. Netanyahu, İran yönetimini "tiranlıkla" suçlayarak, ABD ile birlikte yürütülen askeri adımların küresel bir tehdidi engellediğini savundu.

"SİVİLLERİ KORUYORUZ"

Netanyahu konuşmasında İran'ın doğrudan sivilleri hedef aldığını öne sürerek, "Tahran'ın tiranları sivilleri hedef alıyor. Biz ise sivilleri korumak için o tiranları hedef alıyoruz" dedi.

İran'ın nükleer silah ve kıtalararası balistik füze kapasitesine ulaşmasının yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için tehdit oluşturacağını dile getiren Netanyahu, bu nedenle harekete geçtiklerini belirtti.

"BU SADECE İSRAİL MESELESİ DEĞİL"

İran'ın yıllardır "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganları attığını söyleyen Netanyahu, tehdidin Avrupa dahil olmak üzere birçok ülkeye uzandığını savundu. Füze saldırısının ardından bölgede güvenlik riskinin en üst seviyeye çıktığını ifade eden İsrail Başbakanı, operasyonların meşru savunma kapsamında yürütüldüğünü kaydetti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a özel olarak teşekkür etti.

"Dünyayı kurtarmaya yönelik bu kritik çabada yanımızda olan büyük dostumuz ve dünyanın büyük lideri Donald Trump'a teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu, Washington ile Tel Aviv arasındaki koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Sezonun en kritik derbisi öncesi son kararını verdi
İran'dan ABD ve İsrail'e açık tehdit: Pişman edeceğiz

İran'dan ABD ve İsrail'e açık tehdit! Pişman edeceğiz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı