Netanyahu: Hamas Liderleri Ateşkesi Engelliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas liderlerinin ateşkes girişimlerini engelleyerek savaşı uzattığını ve Gazze'deki insanların kaderini umursamadığını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas liderleri, savaşı sonsuza kadar uzatmak için tüm ateşkes girişimlerini engelledi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze'deki insanları umursamadığını öne sürerek, "Hamas liderleri, savaşı sonsuza kadar uzatmak için tüm ateşkes girişimlerini engelledi" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas liderlerinden 'kurtulma'nın, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesi önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracağını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
