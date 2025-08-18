Netanyahu Gazze İşgal Planlarını Görüştü

Netanyahu Gazze İşgal Planlarını Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Reim Askeri Üssü'nde Gazze'nin işgaline yönelik planları değerlendirdi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssü'nde, Gazze kentini işgal planlarını görüştüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu

Dursun Özbek o para verilirse Barış Alper'i satacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.