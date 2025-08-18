Netanyahu Gazze İşgal Planlarını Görüştü

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssü'nde, Gazze kentini işgal planlarını görüştüğü bildirildi.