Netanyahu Gazze İşgal Planlarını Görüştü
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssü'nde, Gazze kentini işgal planlarını görüştüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya