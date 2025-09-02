İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben video mesaj paylaştı. Netanyahu video mesajda, Gazze'ye yaklaşık 23 aydır düzenledikleri saldırılar ve bölgenin kuzeyindeki Gazze kentini işgale ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, "Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, fakat bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli" ifadelerini kullandı.