Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Netanyahu, "Florida'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile harika bir görüşme yaptım" ifadesini kullandı.