Netanyahu'dan 'Lübnan' açıklaması

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini duyurmasının ardından ateşkes olmayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne sürerek Lübnan'a saldırılarının devam edeceğini kaydetti. Müzakere talebinin Beyrut yönetiminden geldiğini iddia eden Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatını 'Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ile tarihi, sürdürülebilir bir barış anlaşması' için verdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı