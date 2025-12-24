Haberler

Netanyahu'dan Hamas'a çağrı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki patlamanın ardından Hamas'a ateşkese uyma çağrısında bulundu ve gerekli adımların atılmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir İsrail subayının Gazze'nin Refah kentinde meydana gelen patlamada yaralanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hamas'ın ateşkese uyması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunan Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını ihlal ettiğini belirtti. Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılmayı ve silahsızlandırılmayı kabul ettiğini öne süren Netanyahu, "İsrail buna göre karşılık verecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
