Netanyahu'dan Gazze'ye Tehdit: 'Kentten Çıkın'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hava Kuvvetleri komuta merkezinden yaptığı açıklamada, Gazze'de yürütülen hava saldırılarının 'sadece bir başlangıç' olduğunu belirterek, asıl yoğun operasyonun kara harekatı olacağını kaydetti. Netanyahu, İsrail birliklerinin kara operasyonu için organize olduğunu ve toplandığını duyurdu.

Gazze'de yaşayanlara da kenti terk etmeleri tehdidinde bulunan Netanyahu, "Uyarıldınız, oradan çıkın" ifadelerini kullandı.