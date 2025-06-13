Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün (12 Haziran) Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik "Yükselen Aslan" adını verdiği saldırıdan önce ziyaret ettiği Ağlama Duvarı'na "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk" ayetinin yazılı olduğu bir not bıraktı.

İSRAİL İRAN'A HAVA SALDIRISI BAŞLATTI: YÜKSELEN ASLAN

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a onlarca jetin katıldığı bir hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu. İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu. İsrail, İran'a yaptığı operasyonun adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurdu. Açıklamada, " İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı" ifadesi kullanıldı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu İsrail'in Bakıri'ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İRAN'IN 7 BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın son birkaç saat içinde İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiği bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirterek, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı" dedi.

AĞLAMA DUVARI NEDİR?

Ağlama Duvarı, Yahudilik inancına göre kutsal kabul edilen bir ibadet yeridir. Kudüs'te, Eski Şehir bölgesinde yer alır. Asıl olarak, MÖ 1. yüzyılda Kral Hirodes tarafından genişletilen ve Yahudilerin kutsal mabedi olan Beyt HaMikdaş'ın (İkinci Tapınak) dış destek duvarlarından biridir. MS 70 yılında Romalılar tarafından bu tapınak yıkılmış ve günümüze sadece bu batı duvar kalmıştır. Yahudiler bu duvar önünde dua eder, ağlar ve dualarını yazıp duvarın taşlarının arasına yerleştirir. Bu gelenek nedeniyle buraya "Ağlama Duvarı" denmiştir. Yahudi inancına göre Tanrı'nın kutsallığı bu noktada devam etmektedir.

AĞLAMA DUVARI NEREDEDİR?

Ülke : İsrail

Şehir : Kudüs

Bölge : Eski Şehir

Ağlama Duvarı, hem dini hem tarihi hem de politik açıdan çok önemli bir noktadadır ve bu nedenle sık sık uluslararası gerginliklerin de odağında yer alır.