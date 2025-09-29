Haberler

Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan teklifi ele aldı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkese varılması için önerilen teklifi görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. ABD basınındaki haberlere göre Netanyahu, Washington'da kaldığı otelde Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
