Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. ABD basınındaki haberlere göre Netanyahu, Washington'da kaldığı otelde Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı kaydedildi.