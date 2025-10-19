Haberler

Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kasım 2026'da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını belirtti. Netanyahu "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını bildirdi.

"HALKIN DESTEĞİYLE KAZANACAĞIM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke basınına yaptığı açıklamada, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını duyurdu. Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
