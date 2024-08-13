Nesli Tükenmekte Olan Pamuk Tepeli Maymunlardan İkizler Dünyaya Geldi

İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan pamuk tepeli maymunlardan iki kardeşin dünyaya geldiğini duyurdu.

Chester Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, pamuk tepeli maymun Leo ve Treat adlı ikizlerin beş aylık hamileliğinin ardından dünyaya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Alınlarından omuzlarına kadar uzanan ve tüylü bir pamuk topuna benzeyen beyaz kürklü yeleleri nedeniyle pamuk tepeli maymunlar olarak adlandırılan maymunların, benzersiz görünümleri onları hemen tanımanıza yardımcı oluyor. Sonuç olarak, tür, Uluslararası Doğa Koruma ve Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en çok tehdit altındaki türlerinin yer aldığı Kırmızı Listesi'nde Kritik Tehlike Altında olarak listelenmiştir. Vahşi doğada yalnızca 2 bin tanesinin kaldığı tahmin edilmektedir ve bu da onları Dünya'daki en nadir primat türlerinden biri yapmaktadır" denildi.