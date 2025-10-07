Haberler

Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 51 Kişi Hayatını Kaybetti
Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi olaylarında 51 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 6 kişinin kayıp olduğunu, 47 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

NEPAL'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 38 kişinin heyelan, 10 kişinin sel ve 3 kişinin de yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 6 kişiden hala haber alınamadığı ve 47 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

