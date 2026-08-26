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Nepal'de Sel Felaketi: 19 Ölü, Hacılar Kayıp

Nepal'de Sel Felaketi: 19 Ölü, Hacılar Kayıp
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Nepal'in Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen selde 19 kişi hayatını kaybetti. Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar veren selde, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 hacıdan haber alınamadığı bildirildi.

NEPAL'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal basını, Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde sel meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer selde 19 kişini hayatını kaybettiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiği kaydedilerek, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 hacıdan da haber alınamadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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