Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 ölü, 19 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Dünya
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Nepal'in Ramechhap bölgesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü yerel saat ile saat 10.00 sıralarındakaza yaptı.
9 KİŞİ OLAY YERİNDE 4 KİŞİ İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetti.
YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Dünya