Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah, dişlerini geçirdiği Abdül Kadir adlı adamın omuriliğini ikiye ayırdı - Haberler

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Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah, dişlerini geçirdiği Abdül Kadir adlı adamın omuriliğini ikiye ayırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah, dişlerini geçirdiği Abdül Kadir adlı adamın omuriliğini ikiye ayırdı

Malezya'da duyanları dahi ürküten bir olay meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre nehirden zıpkın gibi fırlayan bir timsah, o sırada nehiri geçmek isteyen Abdul Kadir adlı adamı ikiye böldü. Abdul Kadir'in ikiye ayrılmış kemikleri, ekipler tarafından bulundu.

Malezya'nın Ladang Lamag Sungai Pin Kinabatangan bölgesinde meydana gelen olay, duyanları dahi tedirgin ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre nehirdeki su seviyesinin yükselmesinin ardından Abdul Kadir adlı bir köylü, alçak köprü üzerinden nehrin ortasına doğru yürümeye başladı.

BİR ANDA FIRLADI

Abdül Kadir'in köprünün ortasına geldiği sırada zıpkın gibi fırladığı iddia edilen bir timsahın, adamı da alıp kayıplara karıştığı aktarıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler ise talihsiz adamı bulmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah, dişlerine geçirdiği Abdül Kadir adlı adamın omuriliğini ikiye ayırdı

ABDÜL KADİR'İ İKİYE AYIRMIŞ

Ekipler, uzun süren çalışmaların ardından nehrin kenarındaki bir bölgede Abdül Kadir'in kemiklerine ulaştı. Talihsiz adamın ikiye ayrıldığı görüldü. Ekipler şimdi her yerde katil timsahı arıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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