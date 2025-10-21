Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Ukrayna'daki Dnipro Nehri'nde bazı Rus birlikleri, diğer Rus güçlerinden tamamen izole edilmiş durumda ve açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Herson'un Kasım 2022'de Ukrayna tarafından geri alınmasının ardından, Dnipro Nehri yeni bir cephe hattı haline geldi. Nehrin sağ yakası Ukrayna'nın kontrolünde, alçak ve taşkın riski yüksek sol yakası ise Rusya'nın elinde.

Nehrin ortasındaki bataklık adacıklarda kalan Rus askerleri için durum ölümcül bir tuzak. Ukrayna istihbaratına göre, Ocak ayından bu yana yaklaşık 5.100 Rus askeri öldü. Bazı askerler Ukrayna saldırılarında, bazıları ise yiyecek ve içecek bulunamadığı için açlıktan hayatını kaybetti.

Ukrayna Deniz Piyadeleri'nden Albay Oleksandr Zavtonov şöyle dedi:

"Burası Rus askerleri için ölüm bölgesi. Saklanacak hiçbir yerleri yok."

Mahsur kalan bazı askerler, yiyecek ve su bulamayınca nehirden su içmek zorunda kalıyor. Video görüntülerinde, askerlerin sazlık ve bataklıklara kamufle olarak küçük botlarla kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak çoğu, Ukrayna dronları tarafından fark edilip hedef alınıyor.

Bir videoda, botla kaçmaya çalışan Rus askerlerinin üzerlerine çamur ve kamışlarla kamuflaj yaptıkları görülüyor. Fakat kısa süre sonra bir intihar dronu botu vuruyor ve askerler hayatını kaybediyor.

Ukrayna Güvenlik ve İş Birliği Merkezi'nden Oksana Kuzan, deltadaki Rus birliklerinin yiyecek, mühimmat ve takviye eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Küçük gruplarla yapılan gizli geçiş ve sızma girişimleri, savaşın başında görülmeyen yeni bir taktik olarak öne çıkıyor.

Deltadaki adacıklar küçük keşif ve iletişim operasyonları için avantaj sağlasa da, alçak ve açık arazilerden oluştuğu için askerler kolayca hedef alınabiliyor.

Özetle, Dnipro deltası Rus askerleri için ölüm tuzağı, Ukrayna için ise stratejik bir gözlem noktası haline gelmiş durumda.