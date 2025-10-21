Haberler

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nde Rus birlikleri tamamen izole edildi ve açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Herson'un Kasım 2022'de Ukrayna tarafından geri alınmasının ardından, Dnipro Nehri yeni bir cephe hattı haline geldi. Nehir ortasındaki bataklık adacıklarda kalan askerler için durum ölümcül bir tuzak

Ukrayna'daki Dnipro Nehri'nde bazı Rus birlikleri, diğer Rus güçlerinden tamamen izole edilmiş durumda ve açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Herson'un Kasım 2022'de Ukrayna tarafından geri alınmasının ardından, Dnipro Nehri yeni bir cephe hattı haline geldi. Nehrin sağ yakası Ukrayna'nın kontrolünde, alçak ve taşkın riski yüksek sol yakası ise Rusya'nın elinde.

Nehrin ortasındaki bataklık adacıklarda kalan Rus askerleri için durum ölümcül bir tuzak. Ukrayna istihbaratına göre, Ocak ayından bu yana yaklaşık 5.100 Rus askeri öldü. Bazı askerler Ukrayna saldırılarında, bazıları ise yiyecek ve içecek bulunamadığı için açlıktan hayatını kaybetti.

Ukrayna Deniz Piyadeleri'nden Albay Oleksandr Zavtonov şöyle dedi:

"Burası Rus askerleri için ölüm bölgesi. Saklanacak hiçbir yerleri yok."

Mahsur kalan bazı askerler, yiyecek ve su bulamayınca nehirden su içmek zorunda kalıyor. Video görüntülerinde, askerlerin sazlık ve bataklıklara kamufle olarak küçük botlarla kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak çoğu, Ukrayna dronları tarafından fark edilip hedef alınıyor.

Bir videoda, botla kaçmaya çalışan Rus askerlerinin üzerlerine çamur ve kamışlarla kamuflaj yaptıkları görülüyor. Fakat kısa süre sonra bir intihar dronu botu vuruyor ve askerler hayatını kaybediyor.

Ukrayna Güvenlik ve İş Birliği Merkezi'nden Oksana Kuzan, deltadaki Rus birliklerinin yiyecek, mühimmat ve takviye eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Küçük gruplarla yapılan gizli geçiş ve sızma girişimleri, savaşın başında görülmeyen yeni bir taktik olarak öne çıkıyor.

Deltadaki adacıklar küçük keşif ve iletişim operasyonları için avantaj sağlasa da, alçak ve açık arazilerden oluştuğu için askerler kolayca hedef alınabiliyor.

Özetle, Dnipro deltası Rus askerleri için ölüm tuzağı, Ukrayna için ise stratejik bir gözlem noktası haline gelmiş durumda.

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.