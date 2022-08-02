Ne korona ne kene! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi tabuta girdi - Haberler

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Ne korona ne kene! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi tabuta girdi

Ne korona ne kene! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi tabuta girdi

Dünya bir yandan koronavirüs salgını ve kene sorunuyla boğuşurken, bir salgın haberi de Güney Sudan'dan geldi. Ülkedeki gizemli hastalık nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalığı araştırmak için bölgeye ekip gönderdi.

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Koronavirüs salgını, maymun çiçeği ve kene derken, dünya yeni hastalıklarla boğuşmaya devam ediyor. Güney Sudan'dan gelen bir haberise duyanlarda korkuya neden oldu. Ülkede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 89 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ EKİP GÖNDERDİ

Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu belirlemek adına bölgeye ekip gönderdi. DSÖ'ye bağlı doktorlar kolları sıvayarak hemen çalışmaya başladı. Halkın içtiği su ve yediği yiyecekler incelemeye alındı.

İLK SONUÇLAR KOLERA OLMADIĞI YÖNÜNDE

Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk numunelerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı belirtildi. Ekipler şimdi diğer ihtimalleri araştırıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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