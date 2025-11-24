Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, suçla mücadeledeki kararlılığını sosyal medyada paylaştığı bir video ile gösterdi. Yüksek güvenlikli bir hapishanedeki suçluların görüntülerini paylaşan Bukele, iyi yönetilen bir cezaevi sisteminin, cehennem gibi bir ortamı güvenli bir topluma dönüştürmek için gerekli olduğunu belirtti. Bukele'nin bu paylaşımı, milyarder işadamı Elon Musk tarafından da retweetlendi.
- El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan yüksek güvenlikli CECOT hapishanesindeki suçluların görüntülerini paylaştı.
- Bukele, suçla mücadelede güçlü bir polis gücü ve iyi yönetilen bir cezaevi sisteminin gerekli olduğunu belirtti.
- Elon Musk, Bukele'nin paylaşımını 'Bu tek yol' yorumuyla destekledi.
El-Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından bir CECOT (Terrorism Confinement Center-Terörist tutukevi) hapishanesindeki suçluların görüntülerini paylaştı.
"HAPİS CEZASI YETERLİ DEĞİL"
Görüntülerde ülkedeki uyuşturucu çetelerine mensup suçlular ile ABD'den gönderilengöçmenler yer alırken, Bukele paylaşımında, suçla mücadelede sertlik mesajını yineledi.
Bukele "Suçtan kurtulmak için hapis cezası yeterli değildir derler. Oysa güçlü bir polis gücü ve sıkı, iyi yönetilen bir cezaevi sistemi, cehennem gibi bir ortamı güvenli, güvenilir bir topluma dönüştürmek için gerekli ilk adımlardır."ifadelerini kullandı.
ELON MUSK DA PAYLAŞTI
Bukele'nin paylaşımını milyarder işadamı Elon Muskda paylaştı ve "Bu tek yol" yorumu yaparak El Salvador liderine mücadelesinde destek verdi.