Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyadan paylaştığı video ile yüksek güvenlikli CECOT hapishanesindeki suçluların görüntülerini takipçileriyle paylaştı ve "İyi yönetilen bir cezaevi sistemi, cehennem gibi bir ortamı güvenli, güvenilir bir topluma dönüştürmek için gerekli ilk adımlardır"dedi.

El-Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından bir CECOT (Terrorism Confinement Center-Terörist tutukevi) hapishanesindeki suçluların görüntülerini paylaştı.

"HAPİS CEZASI YETERLİ DEĞİL"

Görüntülerde ülkedeki uyuşturucu çetelerine mensup suçlular ile ABD'den gönderilengöçmenler yer alırken, Bukele paylaşımında, suçla mücadelede sertlik mesajını yineledi.

Bukele "Suçtan kurtulmak için hapis cezası yeterli değildir derler. Oysa güçlü bir polis gücü ve sıkı, iyi yönetilen bir cezaevi sistemi, cehennem gibi bir ortamı güvenli, güvenilir bir topluma dönüştürmek için gerekli ilk adımlardır."ifadelerini kullandı.

ELON MUSK DA PAYLAŞTI

Bukele'nin paylaşımını milyarder işadamı Elon Muskda paylaştı ve "Bu tek yol" yorumu yaparak El Salvador liderine mücadelesinde destek verdi.