Haberler

Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı Haber Videosunu İzle
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, suçla mücadeledeki kararlılığını sosyal medyada paylaştığı bir video ile gösterdi. Yüksek güvenlikli bir hapishanedeki suçluların görüntülerini paylaşan Bukele, iyi yönetilen bir cezaevi sisteminin, cehennem gibi bir ortamı güvenli bir topluma dönüştürmek için gerekli olduğunu belirtti. Bukele'nin bu paylaşımı, milyarder işadamı Elon Musk tarafından da retweetlendi.

  • El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan yüksek güvenlikli CECOT hapishanesindeki suçluların görüntülerini paylaştı.
  • Bukele, suçla mücadelede güçlü bir polis gücü ve iyi yönetilen bir cezaevi sisteminin gerekli olduğunu belirtti.
  • Elon Musk, Bukele'nin paylaşımını 'Bu tek yol' yorumuyla destekledi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyadan paylaştığı video ile yüksek güvenlikli CECOT hapishanesindeki suçluların görüntülerini takipçileriyle paylaştı ve "İyi yönetilen bir cezaevi sistemi, cehennem gibi bir ortamı güvenli, güvenilir bir topluma dönüştürmek için gerekli ilk adımlardır"dedi.

El-Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından bir CECOT (Terrorism Confinement Center-Terörist tutukevi) hapishanesindeki suçluların görüntülerini paylaştı.

"HAPİS CEZASI YETERLİ DEĞİL"

Görüntülerde ülkedeki uyuşturucu çetelerine mensup suçlular ile ABD'den gönderilengöçmenler yer alırken, Bukele paylaşımında, suçla mücadelede sertlik mesajını yineledi.

Bukele "Suçtan kurtulmak için hapis cezası yeterli değildir derler. Oysa güçlü bir polis gücü ve sıkı, iyi yönetilen bir cezaevi sistemi, cehennem gibi bir ortamı güvenli, güvenilir bir topluma dönüştürmek için gerekli ilk adımlardır."ifadelerini kullandı.

ELON MUSK DA PAYLAŞTI

Bukele'nin paylaşımını milyarder işadamı Elon Muskda paylaştı ve "Bu tek yol" yorumu yaparak El Salvador liderine mücadelesinde destek verdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

İsyan bayrağını çektiler! CHP'den Özgür Özel'e bir mektup daha
Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Bu kupa satışa çıkıyor
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.