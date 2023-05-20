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NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü! Pilot son anda kurtuldu

Dünya Haberleri

NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, İspanya'daki Zaragoza Hava Üssü'ne düştü. Pilot fırlatma balonunu açarak son anda hayatta kalırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın hızla yere çakıldıktan sonra dev alev topunun yükseldiği görüldü.

İspanya'daki Zaragoza Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssünde askerlerin ve ailelerinin katıldığı bir sergi sırasında NATO'ya ait F-18 savaş uçağı düştü.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

Pilot uçak yere çakılmadan önce, son anda fırlatma balonunu açarak kurtulabildi. Uçağın hava üssüne çakıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın hızla düştükten sonra bölgeden dev alev topunun yükseldiği görüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Zaragoza Nato Dünya Güncel Haberler

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