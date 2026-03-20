NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
İran'ın neredeyse her gün ABD üslerini vurduğu Irak'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NATO, Irak'taki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti.

NATO, Irak'taki misyonuna (NMI) ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti.

IRAK'TAKİ NATO PERSONELLERİ ÜLKEDEN AYRILDI

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki son NMI personelinin bugün itibarıyla ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'in, "NATO personelinin Irak'tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti'ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

YENİ ADRESLERİ İTALYA

Son olarak açıklamada, NMI'nın faaliyetlerine İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği aktarıldı. Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ve kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Misyon, Irak'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi, terörle mücadele edebilmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram müjdesini memleketinde verdi
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Futbolun en kötü yanı! Üzülmemek imkansız
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık