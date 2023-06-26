Rusya'daki isyanla ilgili NATO ve AB'nin yorumları Putin'i kızdıracak: Oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor

Rusya'da Wagner'in başlattığı isyan 1 günde sona erdirilirken, kalkışma nedeniyle zor günler geçiren Putin'i daha da sinirlendirecek açıklamalar art arda geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini "Rusya'nın iç meselesi" olarak değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Putin'in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor, canavar sahibine karşı hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da paralı ordu Wagner'in 1 günlük isyanı anlaşma yoluyla sona ererken, olayın etkileri dünyada hala yankı uyandırıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini " Rusya'nın iç meselesi" olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Putin'in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor, canavar sahibine karşı hareket ediyor" dedi.

NATO TEMKİNLİ: RUSYA'NIN İÇ MESELESİ

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Gelişmeler dünyada şok etkisi yaratırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner grubunun Rus hükümetine isyanına ilişkin, "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir." dedi.

"CANAVAR ŞİMDİ PUTİN'İ ISIRIYOR"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan girişiminin Rusya'nın askeri gücündeki çatlakları gösterdiğini söyledi. Rusya'daki gelişmelere değinen Borrell, "Siyasi sistem kırılganlıklar gösteriyor ve askeri güç çatlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner'le bir canavar ortaya çıkardığını belirten Borrell, Wagner lideri Evgeny Prigojin için "Putin'in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor, canavar sahibine karşı hareket ediyor" şeklinde konuştu.