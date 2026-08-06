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NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını değerlendiriyoruz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını değerlendiriyoruz
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve Rusya'nın son füze ile İHA saldırılarını ele aldıklarını belirtti. Rutte, müttefiklerle Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin sağlanmasının nasıl sürdürüleceğini değerlendirdiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine yönelik son füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ele aldıklarını bildirdi. Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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