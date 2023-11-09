NATO Genel Sekreteri: İsrail ve Filistin Arasında Uluslararası Hukuka Saygı Gösterilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalara değinerek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için duraklamaları desteklediklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara değinerek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda sivillerin korunması gerektiğini belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.

"NATO müttefiklerinin Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılabilmesi için duraklamaları desteklediğini" yineleyen Stoltenberg, "Son haftalarda yaşadığımız acılar bize bir kez daha kalıcı, barışçıl ve siyasi bir çözüm için çalışmaktan vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Gazze'deki savaş büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemelidir. İran ve Hizbullah bu savaşın dışında kalmalıdır" dedi. - BERLİN