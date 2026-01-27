Haberler

NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı Haber Videosunu İzle
NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de NASA'ya ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında motor bölümünde meydana gelen bir arıza nedeniyle havalanmadan acil iniş yapmak zorunda kaldı. Gövde üzerine iniş yapan uçağın asfaltla temas etmesiyle pist boyunca kıvılcımlar ve yoğun duman oluşurken, olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi.

  • NASA'ya ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında motor bölümünde meydana gelen teknik arıza nedeniyle alev alarak acil iniş yaptı.
  • Uçak, iniş takımlarını tam olarak kullanamadan gövdesi üzerine iniş yaptı ve bu sırada kıvılcımlar ve yoğun duman oluştu.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ve uçağın alev alma nedenine dair teknik inceleme başlatıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na ( Nasa ) ait bir araştırma uçağı, kalkış sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle alev alarak acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

GÖVDE ÜZERİNE İNİŞ YAPTI, KIVILCIMLAR PİSTİ KAP L ADI

Görüntülere göre, pistte hızlanmaya başlayan uçakta kalkış esnasında motor bölümünde bir arıza meydana geldi. Durumu fark eden pilotlar, kalkışı iptal ederek uçağı yeniden piste indirmeye çalıştı. Uçak, iniş takımlarını tam olarak kullanamadan gövdesi üzerine iniş yaptı. Gövdenin pistle temas etmesiyle birlikte kıvılcımlar ve yoğun duman oluşurken, uçak kısa sürede durduruldu.

NASA araştırma uçağı, alev alarak gövde üzerine iniş yaptı

ACİL DURUM EKİPLERİ PİSTE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Öte yandan NASA'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın neden alev aldığına dair teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 milyon Euro girdi

Tammy Abraham gitti, Beşiktaş'ın kasası doldu
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir