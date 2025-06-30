Napoli Yakınlarında 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Napoli Yakınlarında 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde 4.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bacoli beldesi olup, can ve mal kaybı bildirilmedi.

İTALYA'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde 4.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 12.47'de merkez üssü Bacoli beldesi olan, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde, 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

INGV Volkanoloji Birimi Direktörü Francesca Bianco, sarsıntının bölgede son 40 yılda kaydedilen en büyük deprem olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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