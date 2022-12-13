Namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı
Dünya Haberleri
ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmenin namaz kılan öğrencilere "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Videonun yaklaşık 7,5 milyon kez izlenmesinin ardından okul yönetimi, öğretmeni işten çıkardı.
ABD'denin Florida eyaletindeki Franklin Academy adlı okulda gerçekleşen olayda,üç öğrencinin namaz kıldığı esnada bir öğretmen odaya girerek "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dedi.
GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede gündeme oturarak yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi. Kullanıcılar, öğretmenin tavırlarına tepki gösterdi.
İŞTEN ATILDI
Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediğini vurgulayan okul, öğretmenin işten atıldığını duyurdu. Franklin Academy, öğretmenin kimliğini ve olayın ne zaman meydana geldiğini açıklamadı.