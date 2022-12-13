Namaz kılan öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı

ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmenin namaz kılan öğrencilere "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Videonun yaklaşık 7,5 milyon kez izlenmesinin ardından okul yönetimi, öğretmeni işten çıkardı.