Nadir olarak meydana gelen 'ters yıldırım' kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi - Haberler

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Nadir olarak meydana gelen 'ters yıldırım' kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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ABD'nin Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz Salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen "ters yıldırım" Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi. Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

YERDEN BAŞLAYIP BULUTLARA YÜKSELDİ

Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fırtına, Kansas, Salı, Dünya, Güncel, Haberler

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