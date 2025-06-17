Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: Aynı sessiz plan Türkiye için de geçerli

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik gerçekleştirdiği büyük saldırıların ardından bölgedeki tansiyon hızla yükselirken, Haberler.com yayınında önemli değerlendirmeler yapıldı. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İran'ın üst düzey askeri ve bilimsel kadrosunu hedef alan saldırıların arka planında çok daha büyük bir strateji olduğunu ifade etti.

"İSRAİL, İRAN İSTİHBARATININ İÇİNE SIZMIŞ"

Yaycı, İran istihbaratının İsrail'le mücadele biriminin başındaki ismin İsrail ajanı çıktığını belirtti. Bu durumun, İsrail'in İran yönetimi ve istihbaratının derinliklerine kadar sızdığını gösterdiğini söyledi. Yayına göre bu sızma, yalnızca istihbarat başarısı değil, aynı zamanda İran'ın çöküşünün habercisi.

"BÖLGEDE KUKLA DEVLETLER PLANLANIYOR"

Yaycı, ABD destekli Büyük Orta Doğu Projesi'nin İsrail lehine şekillendiğini, bölgede etnik ve mezhepsel bölünmelerle "kukla devletler" kurma hedefi güttüğünü vurguladı. "İran'ın parçalanma zamanı geldi. Halk ayaklandırılacak ve süreç sonunda İran rejimi yıkılacak" dedi.

"AYNI SESSİZ PLAN TÜRKİYE İÇİN DE GEÇERLİ"

Cihat Yaycı Türkiye için de benzer bir tehlikeye işaret etti. "İran bölünmeye gidiyor, aynı durum Türkiye için sessiz sedasız yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin hedefte olduğunu artık görmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu. Yaycı, İran ve İsrail arasında herhangi bir müzakere sürecinin olamayacağını, bu çatışmanın rejim değişikliğine kadar süreceğini dile getirdi.