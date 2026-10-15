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Musk, Ukrayna'nın kullandığı Starshield'ın ABD kontrolünde olduğunu söyledi

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Musk, Ukrayna'nın kullandığı Starshield'ın ABD kontrolünde olduğunu söyledi
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ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna'nın kullandığı Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin ABD yönetiminin kontrolünde olduğunu açıkladı. Musk, Starlink'in ticari hizmet olduğunu ve saldırı niteliğindeki askeri eylemlerde kullanılamayacağını belirtti.

ABD'li milyarder Elon Musk, "Ukrayna'nın kullandığı Starlink askeri uydu sistemini, ABD yönetimi kontrol ediyor" dedi.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna yönetiminin, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin yavaşladığını açıklaması üzerine, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu bildirdi. Starlink'in hizmetlerinin 'ticari hizmet' olduğunu kaydeden Musk, "Starlink'in kullanımı sivil veya savunma amaçlı faaliyetlerle sınırlandırılmış olup, saldırı niteliğindeki askeri eylemlerde kullanılamaz. Böyle bir kullanım, ticari bir şirket için uygunsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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