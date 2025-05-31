Münster'de Aşırı Sağcı Yürüyüşe Karşı Büyük Protesto

Haber: İlhan Baba

(MÜNSTER)- Almanya'nın üniversite kenti Münster'de, aşırı sağcı "Almanya için Birlikte" (Zusammen für Deutschland) grubunun düzenlediği yürüyüşe karşı binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir protesto mitingi gerçekleştirildi. "Keinen Meter den Nazis. Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok" sloganıyla organize edilen eylemde, toplumun farklı kesimlerinden bireyler ve kurumlar aşırı sağcılığa karşı tek ses oldu.

Münster Ana Tren Garı civarında başlayan tartışmalı yürüyüşe karşılık, "Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok" ittifakı ve Uyum Meclisi öncülüğünde kent genelinde beş ayrı noktada karşı gösteriler düzenlendi. En büyük protesto, Servati Meydanı'nda gerçekleşti. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bu mitinge Hamburg başta olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinden antifaşist gruplar destek verdi.

Protestolarda yapılan konuşmalarda özellikle ırkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve diğer aşırı sağ yapılar hedef alındı. Konuşmacılar, bu yapıların Almanya'da demokrasiyi tehdit ettiğini, toplumu kutuplaştırdığını ve ülkenin uluslararası itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Protesto boyunca sıkça atılan sloganlarda ırkçılar, faşistler ve savaş yanlısı grupların sermaye ve silah sanayisinin destekçileri olduğu vurgulandı. Katılımcılar, insan haklarına dayalı demokratik bir toplum için mücadele çağrısında bulundu.

Gösteriye Hamm ve Münster'deki Demokrat Türkiyeliler ile Odak Enternasyonel Kültür Merkezi de aktif destek verdi. Odak Derneği yöneticileri ve üyeleri, alanda hazır bulunarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

İttifak adına açıklama yapan Carsten Peters, "Geniş katılım ve düzenlenen çok sayıda eylem bize umut verdi. Münster bugün ırkçılara çok net ve güçlü bir mesaj gönderdi" dedi.

Etkinlikte yoğun geniş polis güvenliği sağlanırken, gösteriler barışçıl bir şekilde sona erdi. Gösteri sırasında tartışmalar görünsede, Polis olaylara müdahale etmedi.