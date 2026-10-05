Haberler

Münih'teki Oktoberfest 7,4 milyon kişiyle rekor kırdı, 80 cinsel suç ihbarı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Münih'teki Oktoberfest 7,4 milyon kişiyle rekor kırdı, 80 cinsel suç ihbarı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Eylül-4 Ekim'de Münih'te düzenlenen Oktoberfest, 7,4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların katılım rekorunu kırdı. Festivalde polis müdahaleleri ve suç kayıtları artarken 80 cinsel suç ihbarı yapıldı; iş kazalarında iki kişi yaralandı, bir kazanın ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'nın Münih'te düzenlenen Oktoberfest, 7,4 milyon ziyaretçiyle tarihinin en yüksek katılımına ulaştı. Artan suç kayıtları ve 80 cinsel suç ihbarı ise dikkat çekti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, bu yıl 7,4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların katılım rekorunu kırdı.19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, 2023'teki 7,2 milyonluk rekoru geride bıraktı. Festival yönetimi, artan ziyaretçi sayısına rağmen ciddi bir aşırı kalabalık sorunu yaşanmadığını açıkladı.

Festival alanındaki restoranlarda yiyecek satışları yüzde 2 ila 3 artarken, geleneksel kızarmış tavuk satışlarında da yükseliş görüldü. Eski Oktoberfest "Oide Wiesn" bölümünü ise 447 bin kişi ziyaret etti.

Festival genelinde polis müdahaleleri ve suç kayıtlarında artış yaşanırken, 80 cinsel suç ihbarı yapıldı. Festivalde, iş kazalarında da iki kişi yaralandı; kazalardan birinin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Festival yönetimi, uygulanan yeni güvenlik önlemleri ve ziyaretçileri hafta içine yönlendirme çalışmalarının başarılı olduğunu belirtti. En fazla uluslararası ziyaretçinin ise ABD, İtalya ve Avusturya'dan geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var

Binlerce kişi ülkenin başkentine ilerliyor! Tek bir talepleri var
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak

Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
İkinci çocuk hayali dördüz mutluluğuna dönüştü

İkinci çocuğu istemişlerdi: 4'ü birden geldi

MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

Bu şike değil de ne? Hesaplarına maç sırasında para yağmış

15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası

Yardım istediği kadın öğretmen, 15 yaşındaki kıza kabusu yaşattı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var