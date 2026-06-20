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Almanya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü

Almanya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü
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Almanya'nın Münih kentinde iki yük treninin köprü üzerinde çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan iki vagon yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden caddeye düştü. Olayda yolcu seferleri etkilenmezken, soruşturma sürüyor.

ALMANYA'nın Münih kentinde iki yük treninin köprü üzerinde çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan iki vagon yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden caddeye düştü.

Münih'in kuzeyindeki Milbertshofen bölgesinde yerel saatle 01.40 sıralarında sadece yük trenlerinin kullanımına açık olan bir köprü üzerinde manevra yapan iki yük treni çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trenlerden biri raydan çıkarken, iki vagon köprüden aşağıya doğru sarkarak caddeye düştü. Olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 60 kişilik acil müdahale ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) sözcüsü, olayın sadece yük trenlerine özel bir hatta meydana geldiğini belirterek, bölgesel ve uzun mesafeli yolcu seferlerinin bu durumdan etkilenmediğini duyurdu.

Polis yetkilileri halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını açıklarken, raydan çıkan vagonları kurtarma çalışmalarının pazar gününe kadar sürebileceği ve bölgenin trafiğe kapalı kalacağı ifade edildi. Olayın kesin nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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