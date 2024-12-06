Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Grupların ilerleyişi ile harita da değişmeye başladı. Son olarak, Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

DEYRİZOR YPG'YE DEVREDİLDİ

Suriye rejiminin 27 Kasım sonrasındaki gelişmelerde sürekli alan kaybederek güçlerini güneybatıya toplamasıyla, ülkenin doğusundan çıktığı alanları terör örgütü PKK/ Ypg işgal etmeye başladı. Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor. Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

IRAK'TAN SURİYE'YE ULAŞAN İRAN İKMAL HATTI ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇTİ

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu. Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.

STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

ESAD'A 24 SAAT SÜRE TANIDILAR

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusun yaşadığı Suveyda kentinde yerel silahlı gruplar, Esad rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Bu grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor.

BİNLERCE KİŞİ KAÇTI

Bölge sakinleri ve savaş gözlemcileri, binlerce insanın dün geceden bu yana Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.