Muhafazakar Aktivist Charlie Kirk Utah Valley Üniversitesi'nde Vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen muhafazakar aktivistlerinden olan ve başkan Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Kirk, yakın mesafeden boynundan vuruldu.

ABD polisi şüphelinin halen arandığını açıkladı.

Yerel saatle öğlen 12:20'de meydana gelen olayın ardından yaklaşık 40 bin öğrencisi bulunan üniversitesinin kampüsü boşaltıldı.

Olay sırasında Kirk'ün eşi ve iki küçük çocuğu da kampüste bulunuyordu.

Kirk, ABD'deki toplu katliamlarla ilgili sorulan bir soruya yanıt verdiği sırada, yaklaşık 180 metre mesafeden vuruldu.

ABD Başkanı Trump, "gerçek bir Amerikan vatansever" olarak tanımladığı Kirk'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm ülkede bayrakların Pazar akşamı 6.00'ya kadar yarıya indirilmesi emri verdi.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Adam Bartholomew, etkinlikte 50-60 kadar kişinin Kirk'ü protesto ettiğini, etkinliğin yapıldığı alanda herhangi ekstra bir güvenlik önlemi görmediğini, alana girerken çanta ya da üst arama yapılmadığını söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e konuşan kaynaklar, kurşunun yakındaki bir üniversite binasının üst katlarından geldiğini söyledi. Silahın açık bir camdan mı yoksa bina terasından mı ateşlendiği bilinmiyor.

Charlie Kirk kimdir?

Kirk 2012 yılında, 18 yaşındayken, muhafazakar öğrenci örgütü Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucu ortağı olmuştu.

TPUSA, liberal üniversitelerde muhafazakar idealleri yayma amacı taşıyordu.

Kirk bu oluşum altında üniversitelerde açık hava münazaraları düzenliyor; öğrencilerde cinsiyet, iklim değişikliği, inanç ve aile değerleri gibi konular üzerine konuşuyordu.

Bu konuşmalarını sosyal medya platformlarında ve podcast olarak da yayınlayan Kirk'ün X'te 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.