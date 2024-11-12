MTV Avrupa Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, İngiltere'de sahiplerini buldu.

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen ödül töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı. Manchester's Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde en çok ödül kazanan isim Taylor Swift oldu.

7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini bulan MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde, şarkıcı Rita Ora, kısa süre önce balkondan düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı. Ora, "Onu yakın zamanda kaybettik. O, MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" dedi.

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