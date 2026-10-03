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MSB, Türkiye ile Fransa'nın savunma iş birliği yol haritasını imzaladığını duyurdu

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MSB, Türkiye ile Fransa'nın savunma iş birliği yol haritasını imzaladığını duyurdu
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MSB, Türkiye ile Fransa arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası'nın imzalandığını duyurdu. Görüşmelerde ikili savunma ilişkileri, stratejik diyalog ve mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı; yol haritasıyla stratejik diyaloğun güçlendirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında 'Savunma İş Birliği Yol Haritası'nın imzalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili savunma ve askeri ilişkiler, stratejik diyalog ile mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alınmış; düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemi teyit edilmiştir. Bu kapsamda, Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanarak Türkiye ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Söz konusu imza, son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir iş birliği adımına dönüştüğünü göstermektedir. Yol Haritası'nın, düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı iş birliğini daha da ileri taşıması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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