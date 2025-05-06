MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan mağarada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Bölgede ele geçirilen malzemeler; 7 bin 500 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1600 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı,100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 antipersonel mayın, 19 piyade tüfeği şarjörü, 5 silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 fünye, 500 adet elektrolit, 1 radyo, 1 powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman, çeşitli ebatlarda dürbün çantaları" denildi.