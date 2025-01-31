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MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teröristlerin, nerede olurlarsa olsunlar kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklarını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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