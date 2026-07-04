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Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 200'den fazla İHA'yla saldırdı

Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 200'den fazla İHA'yla saldırdı
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla başkent Moskova'ya saldırdığını, çoğunun hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini ve 62 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

MOSKOVA Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla başkent Moskova'ya saldırdığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 200'den fazla insansız hava aracının (İHA) Moskova bölgesine uçtuğunu kaydetti. Çoğu İHA'nın uzaktan hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini belirten Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 62 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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