Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi!
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı
Yaşayan tutuklu kaldı mı? AFAD ekibi Sednaya'daki son durumu açıkladı
ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
ABD'deki saldırgan ilhamını Eskişehir saldırganından almış

Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna basını Rusya'da öldürülen Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesinin arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi olduğunu duyurdu. Suikastın ardından Moskova'dan intikam açıklaması geldi.

RBK-Ukraina haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmandaki patlamada Kirillov'un öldürüldüğü hatırlatarak, bunun Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonu olduğu ifade edildi.

Haberde kaynağın "Kirillov, bir savaş suçlusuydu ve Ukrayna askerlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için tamamen meşru bir hedefti. Ukraynalıları öldüren herkesi böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır." ifadesine yer verildi.

UKRAYNA: KİRİLLOV'UN EMRİYLE RUS ORDUSU 4 BİN 800 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

Ukrayna, Kirillov'un ölümünden bir gün önce hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisinden dün yapılan açıklamada, "Kirillov'un işlediği savaş suçlarının belgelendiği" belirtildi.

Kirillov'un doğu ve güney cephe hatlarında Ukrayna Savunma Kuvvetlerine karşı yasaklı kimyasal silahların yoğun kullanılmasından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Kirillov'un emriyle geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana düşmanın 4 bin 800 kez kimyasal silah kullandığı kaydedilmiştir." değerlendirilmesi yapıldı.

UKRAYNA'NIN ASKERİ VE SİYASİ YETKİLİLERİNİ İNTİKAM BEKLİYOR

Rus TASS Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kirillov'un ailesine gönderdiği taziye mesajında, "Kiev'in cephe hattındaki başarısızlıklarını Batılı ortaklarına haklı göstermek için ellerinden geleni yaptığı, savaşı ve ölümü uzatmaya çalıştığı" değerlendirmesini yaptı.

Medvedev mesajında "Ukrayna'nın en üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri de dahil olmak üzere Kiev'i bir intikamın beklediğini" ifade etti.

RUS TÜMGENERAL KİRİLLOV'UN ÖLÜMÜ

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirilmişti. Açıklamada saldırının el yapımı patlayıcı ile yapıldığı bilgisine yer verilmişti.

Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
img

"Suriye'ye her an büyük bir harekat başlayabilir"
img

Seferberlik ilan edildi
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Ukrayna da bunu yapacak kapasite yok Bu iş Mossad ın işidir.. Yine ortalığı karıştırmak için iş başındalar.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Neymiş rusya abartıldığı kadar büyük değilmiş

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tezel:

Abd ve avrupanın işidir bu.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Mossad'ın gücü ancak para ve teknolojiden mahrum Filistinli gerillaları ve İran'ın üst düzey yetkililerini öldürmeye yeter. Rusya, Mossad'ın boyunu fazlası ile aşar. Böyle bir şeye cüret de edemez.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Hakan:

Yemin olsun and olsun Rusya'daki sistem devrilecek, Putin ettiğini bulacak

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ukrayna bunu yaptırmıştır mossad abd ve İngiliz iş birliği vardır bu olayın içinde

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıaRMa 1979:

CIA Mi8 bunu yapti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
İşte dev maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım

Son Dakika Haberleri

Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.