Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz! "Şoföründen hamile kaldı" iddiası dikkat çekti
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Rusya'nın başkenti Moskova'da ülkeyi sarsan bir olay yaşandı. Eski Kremlin yetkilisi ve Gazprombank başkan yardımcısı Vladislav Avayev, eşi ve kızıyla birlikte lüks dairelerinde başlarından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Cinayeti, Avayev'in eşi Yelena'nın şoförlerinden hamile kaldığı iddiasından sonra işlediği şüphesi ise kan dondurdu.
Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olduğu sırada meydana gelen olay, büyük yankı uyandırdı. Eski Kremlin yetkilisi ve Gazprombank başkan yardımcısı Vladislav Avayev, 47 yaşındaki eşi Yelena ve 13 yaşındaki kızı Maria, lüks dairelerinde ölü olarak bulundu. Ailenin cesedini ise büyük kızları Anastasia gördü.
Anastasia polislere, daireye girdiklerinde silahın babasının cesedinin elinde olduğunu söyledi. Avayev daha önce Vladimir Putin'in Batı yaptırımlarına karşılık verme planının önemli bir parçası olan Gazprombank'ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu. Sonrasında ise işinden ayrılmıştı ancak bağlantısını sürdürüp sürdürmediği kesin olarak bilinmiyor.
Ölümlerle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Avayev'in eşinin şoförüyle girdiği ilişkiden hamile kalmış olduğu yönünde. Bu duruma karşılık Avayev'in kıskançlık cinayeti işlendiği öne sürülse de, eşinin hamile olup olmadığı belirsiz. Başka bir iddia ise Avayev'in eşinin başka bir ilişkisi olduğunu öğrendiği ve şoförünün istifa ettiği yönünde. Çiftin maddi meseleden anlaşamadığı da öne sürülüyor.
Anastasia'nın ifadesinde dairenin kapısının içeriden kilitlendiği de yer aldı. Lüks apartman dairesinde yapılan araştırmada 13 silah bulundu. Avayev'in komşuları, yaptırımlar nedeniyle sıkıntı yaşamış olabileceğini ya da bunun bir cinayet olabileceğini düşündüklerini ifade ediyor.