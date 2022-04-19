Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz! "Şoföründen hamile kaldı" iddiası dikkat çekti

Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olduğu sırada meydana gelen olay, büyük yankı uyandırdı. Eski Kremlin yetkilisi ve Gazprombank başkan yardımcısı Vladislav Avayev, 47 yaşındaki eşi Yelena ve 13 yaşındaki kızı Maria, lüks dairelerinde ölü olarak bulundu. Ailenin cesedini ise büyük kızları Anastasia gördü.

"BABAMIN SİLAHI ELİNDEYDİ"

Anastasia polislere, daireye girdiklerinde silahın babasının cesedinin elinde olduğunu söyledi. Avayev daha önce Vladimir Putin'in Batı yaptırımlarına karşılık verme planının önemli bir parçası olan Gazprombank'ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu. Sonrasında ise işinden ayrılmıştı ancak bağlantısını sürdürüp sürdürmediği kesin olarak bilinmiyor.

"ŞOFÖRÜYLE İLİŞKİSİNDEN HAMİLE KALDI İDDİASI"

Ölümlerle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Avayev'in eşinin şoförüyle girdiği ilişkiden hamile kalmış olduğu yönünde. Bu duruma karşılık Avayev'in kıskançlık cinayeti işlendiği öne sürülse de, eşinin hamile olup olmadığı belirsiz. Başka bir iddia ise Avayev'in eşinin başka bir ilişkisi olduğunu öğrendiği ve şoförünün istifa ettiği yönünde. Çiftin maddi meseleden anlaşamadığı da öne sürülüyor.

DAİRENİN KAPISI İÇERİDEN KİLİTLENMİŞ

Anastasia'nın ifadesinde dairenin kapısının içeriden kilitlendiği de yer aldı. Lüks apartman dairesinde yapılan araştırmada 13 silah bulundu. Avayev'in komşuları, yaptırımlar nedeniyle sıkıntı yaşamış olabileceğini ya da bunun bir cinayet olabileceğini düşündüklerini ifade ediyor.

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