Rusya'da Zafer Günü'nde Mobil İnternet ve SMS Hizmetlerine Kısıtlama

RUSYA Dijital Kalkınma Bakanlığı, başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'nde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanacak geçici mobil internet kısıtlamalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Başkentte 7-8 Mayıs'ta mobil internete yönelik kısıtlama uygulanmasının planlanmadığı belirtilen açıklamada, "Acil güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması durumunda anlık kısıtlamalar getirilebilir. 9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlamalarına yönelik güvenlik önlemleri alınacak. Moskova'da mobil internete erişim, 'beyaz listedeki' siteler dahil olmak üzere SMS gönderme hizmetleri geçici olarak kısıtlanacaktır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı